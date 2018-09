Jongetje (10) gewond nadat politieauto hem aanrijdt in Apeldoorn

Een 10-jarig jongetje is donderdag in Apeldoorn gewond geraakt bij een aanrijding met een politieauto. De jongen stak bij groen licht een kruising over en werd over het hoofd gezien door de agenten. Onderzocht wordt of de politieauto wel of geen sirenes en zwaailicht voerde.