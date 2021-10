Jongetje komt op voorruit Mini terecht in Apeldoorn, zijn fiets breekt in tweeën

Hij komt, hij komt: maar hoe? Sint nog in onzeker­heid over bezoek aan Apeldoorn

10 oktober Hoe komt de boot uit Spanje dit jaar aan in Apeldoorn? Sinterklaas en zijn Pieten worden nog in spanning gehouden door de gemeente. Zij bekijkt wat er binnen de huidige coronamaatregelen mogelijk is. ,,We staan opnieuw voor extra uitdagingen’’, zegt voorzitter Antoine Joosten van Stichting Apeldoornse Sinterklaas Intocht (SASI).