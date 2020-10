Jongvolwassenen in Noord- en Oost-Gelderland bezorgder over toekomst dan in begin van coronacrisis

Jongvolwassenen (18-27 jaar) in Noord- en Oost-Gelderland zien de toekomst somberder in dan aan het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de GGD NOG. Jongvolwassenen ervaren al sinds het begin van de pandemie psychisch meer last van de coronacrisis dan 27-plussers en de verschillen zijn alleen maar groter geworden.

De rapportages van de GGD in maart maakten al duidelijk dat er een behoorlijke kloof is in deze regio tussen de gemoedstoestand van jongvolwassenen en 27-plussers door de coronacrisis. Jongvolwassenen voelden zich toen al eenzamer (26 procent) dan hun oudere streekgenoten (16 procent) en daarnaast waren ze wat vaker gestrest: 42 procent om 38 procent.

De verschillen tussen beide groepen zijn de afgelopen zes maanden groter geworden. In september ervaren meer jongvolwassenen stress (47 procent) dan in maart (38 procent). In die periode is dat percentage onder 27-plussers juist flink gedaald: van 38 procent naar 26 procent.

Volledig scherm Het verschil in de gemoedstoestand van jongvolwassenen en 27-plussers in Noord- en Oost-Gelderland is aanzienlijk. © GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Vooruitzichten

De meeste bezorgdheid van de jongvolwassenen gaat over de toekomst. In maart stelde 55 procent zich daar zorgen over te maken. Dat percentage liep in september op tot 67 procent. De 27-plussers in Noord- en Oost-Gelderland hebben in die periode minder angst gekregen voor wat in het verschiet ligt. Het percentage bezorgden daalde van 38 procent naar 32 procent in september.

Naast jongvolwassenen zijn laagopgeleiden en psychisch ongezonde mensen de meest kwetsbare groepen in deze coronacrisis, zo constateert de GGD NOG. Laagopgeleiden ervaren een grotere impact van corona dan midden- en hoogopgeleiden en beschikken over minder veerkracht. Ze voelen zich eenzamer, vervelen zich meer en zijn bezorgder over hun eigen gezondheid dan midden- en hoogopgeleiden.

Volledig scherm Jongvolwassenen eten, drinken en slapen slechter dan 27-plussers in coronatijd. © GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Psychisch ongezonde mensen

Mensen met psychische problemen mijden vaker de zorg (37 procent vs. 23 procent), hebben meer zorgen over het verlies van hun baan (19 procent vs. 8 procent), eten ongezonder (20 procent vs. 7 procent) en slapen slechter (46 procent vs. 12 procent) dan psychisch gezonde mensen.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft voor de gemeenten in haar regio een handelingsperspectief ontwikkeld om kwetsbare groepen de helpende hand te bieden. Zo is het volgens het GGD-onderzoek onder meer van belang dat dagbestedingsprojecten niet helemaal stil komen te liggen omdat dit zorgt voor gebrek aan structuur en perspectief. Ook duidelijke communicatie rondom de maatregelen en gevolgen van deze maatregelen kan een groot deel van de onzekerheid wegnemen bij de kwetsbare groepen.