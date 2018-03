Jonkman stapt op bij PvdA Apeldoorn

Met Jonkman als lijsttrekker slaagde haar partij er in Apeldoorn niet in om zich te onttrekken aan de landelijke tendens van verlies. De PvdA verloor twee van de vier zetels en gaat met twee raadsleden de raad in. Acht jaar geleden had de partij nog elf zetels. ,,Ik laat het met liefde over aan Ties Stam'', zegt Jonkman. Stam stond tweede op de PvdA-lijst maar zag zich op voorkeurstemmen gepasseerd door de huidige wethouder Johan Kruithof. Wat die nu doet, daar wil Jonkman geen uitspraak over doen.