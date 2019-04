Joods Overleg zet druk op herdenkingscentrum Apeldoornsche Bosch

Rijksmonumenten

Schrik

De ontwikkeling heeft tot schrik geleid in sommige Joodse kringen. In de Volkskrant gaf een aantal mensen en organisaties vorige week aan te vrezen dat het aangekondigde, permanente herdenkingscentrum er nu niet gaat komen. Dat had namelijk bij uitstek ondergebracht kunnen worden in een van die panden, is het idee.

's Heeren Loo, de gemeente Apeldoorn en Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch spreken los van elkaar nadrukkelijk tegen dat het herdenkingscentrum nu van de baan is. ‘Wij zijn constructief in gesprek met de directie van ‘s Heeren Loo, gemeente en CODA’, geeft het comité aan in een schriftelijke reactie. ,,We hechten hier veel belang en waarde aan en doen ons uiterste best om dit voor elkaar te krijgen’’, stelt gemeentelijk woordvoerder Nanne Dorren. ,,We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat we ons blijven herinneren wat de prijs van haat en onverdraagzaamheid is.’’