Joop Vogelenzang uit Apeldoorn heeft met gitaar eindelijk tastbare herinnering aan Jack Jersey

Apeldoorn­se atleet leidt dubbelle­ven: 800-meterloper én fotomodel

10:47 Jippe Lasschuijt (19) heeft zijn draai weer gevonden als atleet. Een avontuur in Holland's Next Top Modelbracht hem niet van de wijs. In plaats van verwarrend, is zijn werk als fotomodel juist een zegen voor de Apeldoornse 800-meterloper.