Joop Zoetemelk vestigt wereldrecord in Apeldoorn

Het was even wachten naderhand of het record ook daadwerkelijk gehaald was. Alles werd officieel bekeken en afgewogen door een medewerker van Guiness World Records.

Aan het eind van de middag kwam op het terras van De Professor aan het Caterplein (de plek waar Sparta begon) het verlossende woord met een groot gejuich als gevolg: de recordpoging was gelukt. ,,Wel heel erg leuk dat we daaraan hebben kunnen meedoen'', vindt Coby van der Zande (78). Samen met haar man Henk (80) fietste ze mee. ,,We wonen vlakbij de plek waar gefietst werd en houden van fietsen, dus hebben we ons ingeschreven. Het tempo was alleen wel erg langzaam, waardoor je moest uitkijken dat je niet botste met iemand voor je die daardoor ging slingeren.''

Tourwinnaar

Dat tempo werd aangevoerd door de kopman, de zeventigjarige Joop Zoetemelk. De winnaar van de Tour van 1980 en van de wereldtitel in 1985, hield het tempo bewust wat aan de lage kant. ,,Ze hadden me gezegd dat ik niet harder dan ongeveer tien kilometer per uur mocht gaan'', legt hij uit. ,,En ik hoorde af en toe ook achter me roepen dat ik niet te snel moest gaan, dus dan gingen we weer wat minder hard.''

Voor het wereldrecord waren minimaal 250 fietsers nodig, uiteindelijk deden er zo'n 270 deelnemers mee.