Jorrick (30) schiet vrouw te hulp in trein Apeldoorn maar wordt dan zelf doelwit: ‘Hij pakte boksbeugel’

MET VIDEOJorrick Houtman (30) uit Zutphen is gistermiddag mishandeld in een trein van Arriva. Hij wist de dader, een 40-jarige man uit Gorssel, met hulp van omstanders in bedwang te houden totdat de politie arriveerde. De trein was ondertussen stilgezet op station De Maten in Apeldoorn. ,,Ik moest mijn kankerbek houden.”