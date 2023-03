Jos uit Apeldoorn is smerige kauwgom op straten zat en komt met deze oplossing: ‘Het ziet er niet uit’

derde klasse Bij Groen Wit wordt de spoeling dunner en dunner

Van zijn twintigkoppige spelersgroep had trainer Marcel Vink er in de topper tegen Wijhe’92 om uiteenlopende redenen welgeteld negen tot zijn beschikking. Desondanks verdronk Groen Wit niet in de zware blessuregolf waardoor het wordt geteisterd. Aangevuld met talenten uit de hoogste jeugdteams knokte de veerkrachtige lijstaanvoerder van 3D zich na een 0-2 achterstand in de slotfase alsnog naar een gelijkspel.