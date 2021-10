Jos van Wijk (73) uit Apeldoorn strijdt voor recht op zelfdoding, maar is nu verdachte: ging hij te ver?

Volledige zelfbeschikking over het levenseinde. ‘Omdat alleen wijzelf kunnen bepalen of ons leven klaar is of wanneer het lijden ondraaglijk is’, schrijft CLW op haar website. De Coöperatie vindt dat mensen zelf mogen beslissen waar en wanneer zij hun leven beëindigen, zonder dat een arts, begeleider of iemand anders dat kan blokkeren. ‘Elke gruwelijke zelfdoding die kan worden vermeden is er één.’