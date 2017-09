Joy (Beautynezz) heeft liever geld voor goed doel dan een cadeautje

Je hebt in het voorjaar jouw maatschappelijke stage bij het Ronald McDonald Huis Utrecht gelopen. Hoe kwam je daar terecht?

Waarom is het zo belangrijk dat er geld voor het huis wordt ingezameld?

Stel je voor dat je in het ziekenhuis ligt dan wil je toch graag je ouders in de buurt hebben? Maar als zij ruim een uur moeten reizen om jou te kunnen bezoeken dan kan dat niet altijd. Dankzij het Ronald McDonald Huis kunnen gezinnen (dus ook broertjes en zusjes) naast het ziekenhuis logeren. Wanneer er iets aan de hand is staan ze binnen een paar minuten in het ziekenhuis. Ieder kind verdiend een nachtzoen en helemaal kinderen die in het ziekenhuis liggen!

Binnenkort is het Tina dag in Duinrell (23 en 24 september). Daar mag ik heen, zodat Tina-lezers mij kunnen ontmoeten. De afgelopen jaren hebben fans mij heel erg verwend met cadeautjes. Het waren er zoveel dat het bijna niet in de auto paste. Dit is natuurlijk super lief maar dit jaar vraag ik ze uitdrukkelijk om geen cadeautjes voor mij mee te nemen. In plaats daarvan hoop ik dat ze een donatie, hoe klein ook, doen in de collectebus van het Ronald McDonald Huis. Ook vraag ik ze om bijvoorbeeld lege flessen in te wisselen, nagels te lakken of op een andere manier geld in te zamelen. Alle beetjes helpen! De collectebus neem ik mee en zet ik neer bij de meetings die ik met mijn kijkers heb.