Judith Fanto uit Apeldoorn wint debuutprijs voor roman over familie: ‘Om te kunnen bepalen wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt’

‘Vooral in Overijssel onvoldoen­de maatrege­len voor anderhalve meter afstand op werk’

10:21 Maatregelen om 1,5 meter afstand te kunnen houden tot elkaar, komen niet bij alle bedrijven op de werkvloer voor. Met name volgens werkenden in Overijssel zijn bijvoorbeeld speciale looproutes en regels als minder mensen op de werkvloer of genoeg afstand tussen de bureaus, niet overal van toepassing.