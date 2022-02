Juf Ineke werkte 44 jaar (!) op deze Apeldoornse basisschool, nu is het klaar: ‘Wel even wennen’

volleybal Surprise voor Dynamo in bekertoer­nooi, maar niet de verrassing waar op was gehoopt

In het nationale bekertoernooi hadden de volleyballers van Dynamo tot donderdagavond twee ijzers in het vuur. Waar de verwachting was dat het vlaggenschip zich wel zou gaan plaatsen voor de halve finale, zag men voor het tweede team slechts een figurantenrol weggelegd in het duel tegen meervoudig landskampioen en bekerwinnaar Lycurgus. Maar het pakte anders uit.

25 februari