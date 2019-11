Juffen en meesters van ’t Schrijvertje voor even heuse VIP’s: ‘Hoezo geen topprioriteit?’

,,Wat heerlijk! Kijk nou kinderen, dit is echt een verrassing’’, roept juf Martine van groep 8 uit. Ze is zojuist blij gemaakt met een mok verse koffie en een proeverij van kleine taartjes. Speciaal geserveerd door kelner Ilya van vijfsterrenhotel De Echoput in Hoog-Soeren. ,,Juf Martine is de beste’’, roept een meisje spontaan uit. ,,Dat is heel lief, Anouk’’, reageert Martine. ,,Maar jullie zijn ook een heel fijne klas. Jullie werken goed, wie wil er nu niet in het onderwijs werken?’’

Op basisschool 't Schrijvertje is er wel les, maar de leerkrachten krijgen koffie geserveerd door een kelner Ilya van de Echoput. Juf Martine geniet er van.

Iets lekkers

Directeur Erik Jan Aalbers slaat achter in de klas het tafereeltje gade. ,,Dit is dik verdiend. Ik wilde gewoon iets doen. Toen Arjen Lubach kwam met ‘Ik ben geen topprioriteit’ dacht ik: dat is het. Ik geef de juffen en meesters vandaag een VIP-behandeling. Vandaag even niet zelf koffie halen maar even verwend worden met iets lekkers. Ik vind dat het basisonderwijs alle egards verdient en recht heeft op een VIP-behandeling. Vandaar de high coffee’’, zegt hij lachend. Voor de gelegenheid tapt de directeur deze morgen zelf de koffie voor alle collega’s.