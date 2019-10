Julia was slachtoffer van een loverboy. 'Hij zei: je kunt altijd je benen wijd gooien, dan heb je wat geld'

,,Vriendinnen zeiden, ga toch weg bij de vent, die vent die je in elkaar slaat en zo fout is als het maar kan. Je bent gek! Ja, daar hebben ze gelijk in, maar ik was verliefd. Ik zag hem als twee personen, een persoon die heel liefdevol is en alles voor me over heeft, en een persoon waar ik bang voor was, die agressief is en heel erg fout is. Ik probeerde dat laatste te begrijpen. Waarom doet hij zoals hij doet? Omdat hij zo’n slechte jeugd heeft gehad, zoals hij me vertelde? Ik had medelijden met hem. Ik weet nu dat het allemaal een voorop gezet was. Dat hij me manipuleerde om mij maar geld voor hem te laten verdienen”.