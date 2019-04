Juliakwartier in Apeldoorn: van ziekenhuis naar zorg met wonen

Video Zandsculp­tu­ren nemen bezoekers mee op wereldreis tijdens festival in Garderen

10 april Vanaf vrijdag is ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn in de Beeldentuin in Garderen open voor publiek. ‘Zandcarvers’ uit de hele wereld zijn de afgelopen maanden bezig geweest met de kunstwerken van zand. Bezoekers maken dit jaar een ‘reis om de wereld’. Ze nemen een duik in de onderwaterwereld en gaan op safari met Afrikaanse dieren.