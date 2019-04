Julianakwartier in Apeldoorn: van ziekenhuis naar zorg met wonen

Die 30 woningen zijn volgens zorgaanbieder Siza hard nodig. ,,In de regio Apeldoorn is nu een schrijnend tekort aan plekken voor mensen met NAH”, zegt Conny van den Bor van Siza. Teamleider bij Siza Apeldoorn, Stefanie Mulder, illustreert dat: ,,We moeten nu vaak ‘nee’ verkopen. Dan verwijzen we door naar Arnhem of Velp. We verliezen mensen uit het oog en soms belanden mensen dan in een verpleeghuis.”