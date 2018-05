Julianatoren Apeldoorn 'beste kinderpark van Nederland'

Roparun komt niet door Apeldoorn

13:03 De Roparun komt voor het eerst in zes jaar niet door Apeldoorn. Sinds 2012 liepen de hardlopers in de nacht van eerste op tweede pinksterdag door Apeldoorn en Ugchelen naar Hoenderloo. Dit jaar loopt de route via Lochem, Zutphen en Loenen om bij Hoenderloo weer het vertrouwde parcours naar Rotterdam te vervolgen.