Jumbo, school De Fliert meenemen in evaluatie verkeersbeleid Voorst

Volkswagen Golf populair bij dieven in Apeldoornse wijk

15:37 Voor de tweede keer in twee weken tijd hebben dieven het voorzien op een Volkswagen Golf in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd vanaf de Pythagorasstraat een grijze Volkswagen Golf gestolen, twittert de wijkagent.