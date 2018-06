Jurassic World draait op openlucht filmfestival Apeldoorn

Yanien uit Apeldoorn werd als kind ontvoerd voor adoptie: Ik ging kapot van verdriet

13:10 Help ons bij de zoektocht naar de waarheid. Het is de diepste wens van Indonesische adoptiekinderen die tussen 1973 en 1983 illegaal naar Nederland kwamen en nu hun biologische familie willen vinden. Ze zoeken financiële steun voor een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. „Als ik mijn biologische moeder niet had gevonden, dan was ik nu waarschijnlijk dood.“