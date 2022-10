Jurgen kan Apeldoorns hotel niet in door ‘prostituee’ die dreigt met vuurwapen: ‘Een nachtmerrie’

Snelweg A1 bij Apeldoorn heel weekend dicht, omrijden door sloop van ‘brokkelvi­a­duct’

Rijkswaterstaat heeft de omleidingsroutes gepresenteerd voor de sloop van het afbrokkelende viaduct Hoog Burel over de A1 bij Apeldoorn. Vanaf vrijdag 4 november om 20.00 uur tot maandag 7 november 05.00 uur is de snelweg tussen de aansluitingen Kootwijk en Hoenderloo in beide richtingen afgesloten.

27 oktober