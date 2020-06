Jurgen Streppel uit Apeldoorn nieuwe trainer bij Roda JC

VIDEO Kermishou­der Albert uit Apeldoorn demon­streert morgen op het Malieveld: ‘Waarom de Efteling wel en wij niet?’

10:44 Het water staat kermisexploitanten aan de lippen door de coronacrisis. Daarom trekken ze morgen naar het Malieveld in Den Haag, om er te demonstreren. Waar kermissen eerst 1 september weer mochten gaan draaien, is dat nu uitgesteld totdat er een vaccin tegen het coronavirus is. Kermishouder Albert Ordelman uit Apeldoorn is één van de organisatoren achter het kermisprotest en stelt dat als er niets gebeurt, de helft van de kermishouders over een maand failliet is.