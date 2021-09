Jury diep onder de indruk, ongeneeslijk zieke Margreet uit Apeldoorn is dóór bij The Voice Senior: ‘Het leven is zó waardevol’

Dit zijn de opvallende namen van de twee nieuwe vm­bo-scho­len in Apeldoorn

31 augustus Hij lag de afgelopen nacht wel even wakker. Was gespannen hoe medewerkers van scholengemeenschap Veluwse Onderwijsgroep zouden reageren. Want de twee nieuwe vmbo-scholen in Apeldoorn hebben een naam. En die zijn niet alledaags, beseft locatiedirecteur Jan Podt: UGO (‘You Go’) en UDO (‘You Do’). „We willen het anders doen. Dat zijn deze namen ook.”