Justitie duikt mogelijk opnieuw op handelswijze van Coöperatie Laatste Wil

Hulp bij zelfdoding is in principe strafbaar in Nederland. Of Laatste Wil vervolgd wordt door justitie is een beslissing van het OM, laat De Jonge weten. Dat weet van de online handleiding, maar heeft nog geen beslissing genomen wat het met de kennis gaat doen, meldt de zorgminister.

De twee Kamerleden Harry van der Molen en Madeleine van Toorenburg wilden van minister De Jonge weten hoe dat zit, met die handleiding ‘waarmee het mogelijk is om een leven te beëindigen’. De Jonge is daar duidelijk over: ,,Ik acht het zeer onwenselijk dat een dergelijke handleiding verspreid wordt en maak me zorgen over de gevolgen daarvan.’’

Middel X

Coöperatie Laatste Wil kreeg vorig jaar wel bijna daadwerkelijk justitie achter zich aan. De coöperatie was met leden bezig zogeheten ‘zelfmoordpoeder’ te bestellen. Dat goedje is vrij verkrijgbaar voor andere doeleinden dan levensbeëindiging. Maart vorig jaar wist Laatste Wil strafrechtelijk onderzoek door het OM te voorkomen door tóch niet bezig te gaan met het bestellen van dat ‘middel X’. Daarmee is de strijd niet gestreden voor Van Wijk, liet hij enkele maanden later weten in een interview met de Stentor.

Grenzen

Ook zorgminister Hugo de Jonge lijkt te te beamen zijn antwoorden aan Van Toorenburg en Van der Molen. ,,Coöperatie Laatste Wil lijkt gemotiveerd om voor het bereiken van haar doelstelling de grenzen van de wet op te zoeken.’’