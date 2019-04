Justitie eist 3 jaar cel voor steekpartij in Vaassen na verkeersruzie vlak voor kerst

Is de 57-jarige verdachte uit Wenum Wiesel degene die een 46-jarige man uit Vaassen een tien centimeter diepe steekwond in zijn buik bezorgde vlak voor kerst? De officier van justitie is overtuigd van wel en eiste gisteren een gevangenisstraf van drie jaar voor poging doodslag. De raadsman ziet geen bewijs en vroeg vrijspraak.

,,Typisch een verkeersgedoetje waarbij twee ego’s elkaar in de weg zitten’’, zo typeerde een van de leden van de rechtbank de situatie die 22ste december van het vorige jaar. De verdachte had kerstboodschappen gedaan in Apeldoorn, zo vertelde hij, en reed terug naar huis toen er iemand voor hem zat die hem treiterde door extra langzaam te rijden.

Middelvinger

Hij wist hem op een gegeven moment in te halen en stak zijn middelvinger naar de chauffeur op. Toen hij de buurt inreed waar hij woont, kwam de chauffeur hem achterna en sneed hem de weg af. Ze stapten allebei uit en het kwam tot een handgemeen.

De verdachte zegt dat de chauffeur hem als eerste sloeg. Op een gegeven moment viel er een mes uit de zak van zijn belager, hij pakte het op en gooide het naar hem. ,,Vanuit emotie. Hij was zo aan het vloeken.” Er kwamen buurtbewoners bij en de chauffeur stapte weer in en reed weg. Dat was alles volgens de verdachte.

Andere versie

De chauffeur heeft een andere versie. Hij wilde met zijn kerstboodschappen terugrijden naar huis toen iemand aan zijn bumper kleefde. Nadat de achterligger hem had ingehaald en voor hem was gaan rijden, had de automobilist onverwachts hard geremd. Hij wist maar net een aanrijding te voorkomen.

Hij wilde de automobilist op zijn gedrag aanspreken en kwam hem achterna. Er ontstond een worsteling. Toen anderen zich ermee gingen bemoeien vertrok hij. Thuis voelde hij dat zijn buik nat was. In het ziekenhuis bleek hij een flinke steekwond te hebben, maar er waren geen vitale organen geraakt. Hij had geen messen gezien. Zijn vrouw bij hem ook niet, maar ze had een filmpje gemaakt waarop wel te zien was dat de verdachte een mes in handen heeft. Voor de officier staat daarmee vast dat de verdachte heeft gestoken.