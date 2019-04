Justitie eist werkstraf voor agressieve en boze vader

En weer stopt er een doe-het-zelf-zaak in gemeente Apeldoorn

11:23 De ene doe-het-zelf-zaak in de gemeente Apeldoorn is amper aan z'n opheffingsuitverkoop is begonnen, of de volgende kondigt zijn afscheid al weer aan. Ook Bouwmarkt Van Tongeren ziet geen brood meer in de concurrentie met ketens als Praxis, Gamma, Karwei en - binnenkort - Hornbach. ,,Winkels als deze zijn nog te weinig onderscheidend’’, beseft Ria van Tongeren.