Justitie zet door en wil Apeldoornse voorvechter voor recht op zelfdoding vervolgen

Apparte­ment in Apeldoorn vol zwaar vuurwerk, ernaast staat een volle asbak

Ze had de schrik van haar leven toen de politie vertelde hoe gevaarlijk het vuurwerk in haar appartement in Apeldoorn was. Bij haar hadden juist alle alarmbellen moeten afgaan toen haar vriend met de dozen vol ‘shells’ en Cobra’s kwam aanzetten, zei de officier van justitie maandag tijdens behandeling van de strafzaak.

17 oktober