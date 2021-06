KAART | Niet één positieve coronatest in Hattem en Epe, drie gemeenten vallen in negatieve zin op

JANNIE BENEDICTUS Schoonpapa bekijkt hoofdschud­dend de kozijnen en tuurt zorgelijk naar het plafond: kat in de zak gekocht?

4 juni Vroeger was er nog tijd een aannemer mee te nemen wanneer je je oog had laten vallen op een charmante woning met authentieke details, lees: potentiële bouwval. Ik herinner me een schattig huis in de Apeldoornse Indische buurt. De ingevlogen aannemer schudde mistroostig zijn hoofd, noemde getallen waar we hem niet op vast mochten pinnen en begon bij elke ruimte die we binnentraden dieper te zuchten. Op mijn vraag of er ook iets positiefs over het huis te melden viel, sprak hij: ,,Het is een leuke buurt.”