Kaartverkoop eerste Fortnitefestival in Apeldoorn gestart

Apeldoorns raadslid Sunita Biharie komt in social media storm en wordt beschul­digd van discrimina­tie

Sunita Bihari kwam dit weekeinde in een storm op social media terecht. Het Apeldoorns raadslid van de SP kreeg onder meer het verwijt een racist te zijn. Ze werd dusdanig belaagd dat ze besloot haar Facebook-pagina af te sluiten. Op Twitter verwijderde ze berichten met een privé-tintje. ,,Het enige voordeel is dat er een debat op gang is gekomen. Hoe kunnen we normaal met elkaar omgaan in dit land?''