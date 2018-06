Kaasboer Van den Noort merkt twee keer niks van overval

Kosten van renovatie gemeente­huis blijven heikel punt in Voorst

18 juni Renovatie en verduurzaming van het huidige gemeentehuis in Twello verdient de voorkeur boven een nieuw gemeentehuis. In de Voorster politiek is deze keus wel gemaakt, zo bleek maandag in de gemeenteraad. Alleen met de door het college geraamde kosten van circa 15 miljoen, heeft de oppositie veel moeite.