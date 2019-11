Kabinet geeft groen licht voor volledig vuurwerkverbod in Apeldoorn, maar Raad van State twijfelt

Apeldoorn kan voor de jaarwisseling 2020/2021 inderdaad een vuurwerkverbod voor de hele gemeente gaan invoeren. Daarvan is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overtuigd. De Raad van State is daar nog niet zo zeker van. Zeker als andere gemeenten het voorbeeld van Apeldoorn zullen volgen, meent het adviesorgaan.

Een politieke meerderheid in de Apeldoornse gemeenteraad wil dat het eind volgend jaar in de gehele gemeente verboden is voor consumenten om zelf vuurwerk af te steken. Apeldoorn zou de eerste gemeente in Nederland worden waar dat voor geldt. Een en ander hing nog wel af van de definitieve opstelling van het kabinet op dit punt.

Waterdicht

De afdeling advisering van de Raad van State heeft dit jaar alvast bekeken of er voldoende juridische grond is om zo'n volledig verbod in een gemeente op te baseren. Die is er niet, concludeerde de afdeling in de zomer. Om het juridisch gegarandeerd waterdicht te hebben zal er een wetswijziging moeten komen, legt RvS-woordvoerder Wendy van der Sluijs uit.

Verwarring

Het kabinet heeft in reactie op het advies een aantal bepalingen in het vuurwerkbesluit geschrapt en een toelichting aangepast, omdat die een juridisch knelpunt konden opleveren. Nu kan er geen verwarring meer zijn, is het idee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Staatssecretaris Van Veldhoven ziet voldoende juridische basis voor een volledig verbod, bevestigt haar woordvoerder Nicolette Rodenburg. Nieuwe wet- of regelgeving is volgens het ministerie dus niet nodig.

Quote Als afsteken verboden is, stort de vuurwerk­han­del in RvS-woordvoerder Van der Sluijs

Beboeten

De Raad van State betwijfelt dat. Een aantal vuurwerkvrije zones instellen is op dit moment wel te verdedigen, maar voor het volledig grondgebied zou dat niet zeker zijn. Wanneer Apeldoorn dat wel instelt en iemand wordt beboet voor het overtreden van dat verbod, zou diegene het dus mogelijk met succes kunnen aanvechten bij een rechter, zegt ook juriste Mariëtta Buitenhuis. De advocaat van AKD, die zelf eerder actief was in de Apeldoornse politiek, heeft zich gespecialiseerd in bestuursrecht. Zij voorziet haken en ogen bij ‘de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid van gemeenten op dit punt’. ,,Gemeenten liepen tegen soortgelijke problemen aan bij de wens om een gemeentelijk rookverbod en blowverbod in hun APV op te nemen’’, aldus Buitenhuis. Op z’n minst, concludeert ze, blijft er veel onzekerheid over de juridische grondslag van een volledig vuurwerkverbod.

Gevolgen voor handel

Volgens de Raad van State wordt het juridisch hoe dan ook lastig als Apeldoorn de rest van Nederland inspireert en meerdere gemeenten zo’n volledig verbod invoeren. Dan komt er namelijk Europese regelgeving om de hoek kijken, zegt RvS-woordvoerder Van der Sluijs. Een breed ingevoerd verbod heeft namelijk gevolgen voor de handel: ,,de vrijheid om commerciële activiteiten uit te voeren’’. Anders gezegd: als afsteken verboden is, stort de vuurwerkhandel in.

Handhaving

Drie politieke partijen in de Apeldoornse gemeenteraad zien in de verschillende inschattingen van het ministerie en de Raad van State een bevestiging dat ‘de Apeldoornse raad een besluit heeft genomen dat helemaal niet te overzien is’. Voor SP, Lokaal Apeldoorn en VVD, die tegen een compleet vuurwerkverbod zijn, komt dit bovenop andere vragen en twijfels die ze hebben. ,,Wat gaat dit doen met handhaving?’’, vraagt SP-fractievoorzitter Sunita Biharie zich af. De partijen die voor een verbod zijn ,,hebben een verwachting gewekt die niet realistisch is’’, concludeert Biharie.