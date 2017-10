Kabinet pakt knelpunten A1 en A28 aan

Om welk bedrag het gaat, schrijven VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet in het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord. In de komende drie jaar wordt 2 miljard euro extra uitgetrokken voor infrastructuur. Op de lange termijn komt jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar. Dat geld wordt ook gebruikt om samen met provincies N-wegen veiliger te maken. ,,Het biedt kansen om op de N35, N36 en N50 de noodzakelijke maatregelen sneller en effectiever uit te voeren", verwijst gedeputeerde Bert Boerman (CU) naar bekende Overijsselse knelpunten.

Openbaar vervoer

Voor beter openbaar vervoer in de regio gaan meer sprinters rijden. De extra stoptreinen komen op de trajecten Apeldoorn-Enschede, Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden. Wanneer de eerste extra treinen gaan rijden is onbekend.

In grensregio's, zoals bij Hardenberg, komt het steeds vaker voor: wonen in Nederland en werken in Duitsland. De combinatie zorgt voor belemmeringen in het verkeer, op het werk en met pensioenen en verzekeringen. Het kabinet wil de problemen wegnemen en gaat samenwerken met de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Rechtbanken

Voor het geplaagde Zutphen - de Gelderse justitiestad raakte de afgelopen jaren een keur aan justitiële instellingen kwijt - een kleine, voorzichtige opsteker: de bestaande rechtbanken en gerechtshoven zullen volgens het kabinet in beginsel niet worden gesloten.

Zutphen vocht de afgelopen decennia meermaals - met succes - voor behoud van de plaatselijke rechtbank. Het laatst twee jaar geleden, toen het deels uit 1889 stammende gerechtsgebouw dreigde te worden uitgekleed ten faveure van de rechtbank in Arnhem. De Raad voor de Rechtspraak, het overkoepelende orgaan voor rechtbanken in Nederland, hoopte daarmee te kunnen bezuinigen. Van die operatie is uiteindelijk afgezien, maar wel met de kanttekening dat na de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke (HGK) opnieuw over de situatie wordt gepraat. Over behoud van het volledige zakenpakket voor de Zutphense rechtbank is dus nog niets gezegd.

Q-koortsslachtoffers

Het kabinet wil daarnaast 9 miljoen euro uittrekken als 'vorm van tegemoetkoming' voor Q-koortsslachtoffers. Het geld is bedoeld voor mensen met langdurige klachten, om hen goed te kunnen ondersteunen, adviseren en begeleiden. Over geld voor nabestaanden reppen de vier partijen niet. Overigens is het bedrag lager dan de 10 miljoen die het demissionaire kabinet eerder dit jaar beloofde uit te zullen trekken.

Monumentenbezitters