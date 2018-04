Kadaster geeft Apeldoornse meiden kijkje in de keuken

VideoBijna veertig leerlingen van het Gymnasium Apeldoorn waren vandaag bij het Kadaster te gast. Ze leerden er van alles over hoe ICT en techniek het Kadaster helpen bij het registreren van vastgoed. Zodat er altijd antwoord is op de vraag: Wat is van wie en waar lopen de grenzen?

Het waren alleen meiden die naar het Kadaster mochten. Donderdag 12 april is namelijk Girlsday. De dag waarop door heel Nederland heen elfduizend meisjes in het bedrijfsleven op een praktische manier meer over technologie leren.

Vakkenpakket

De keuze was gemakkelijk. Een dagje in de keuken van de het Kadaster, of een dag naar school. Het betekende dat de jongens in de onderbouw van het Gymnasium het rijk voor zich alleen hadden. ,,Dit een mooie kans'', zei Eefke Strikwerda (13). ,,Ik ben van plan om dierenarts of schrijfster te worden. We hebben nog een paar jaar voor we ons vakkenpakket kiezen. Dan is het goed om te weten welke kanten je allemaal op kan.''

Lara van Brummelen (12) ziet een toekomst als chirurg wel zitten. ,,Het verhaal van de directeur van het Kadaster sprak me ook wel aan. Het is leuk om eens praktisch aan de slag te gaan. Je ziet buiten wel eens landmeters aan het werk. We weten nu wat ze doen, hoe ze dat doen en waarom ze dat doen. Zo gaat er een nieuwe wereld voor je open.''

Eerste vrouw

Dorine Burmanje, voorzitter van de Raad van Bestuur, is sinds haar aantreden twaalf jaar geleden de eerste vrouw die de leiding over het Kadaster (sinds 1832) heeft. Haar tip? ,,Vertel altijd waar je goed in bent en kies voor een vak waar je hart ligt.'' Van de 2.000 mensen die bij het Kadaster werken is momenteel 67,9 procent man. ,,Als je wat ouder bent'', grapte Burmanje, ,,en je zoekt een vent dan zit je goed bij het Kadaster.''