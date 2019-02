Kadaster-medewerkers pakken ‘per toeval’ verdachte steekpartij Apeldoorn op

Dat er donderdagochtend een verdachte is aangehouden voor een steekpartij in het centrum van Apeldoorn, is mede te danken aan kordate medewerkers van het Kadaster. Vanaf de achtste verdieping van hun kantoortoren, iets verderop, zagen ze dat er in de Kalverstraat iets verdachts aan de gang was. En ze bedachten zich niet - al wisten ze op dat moment nog niet precies wat er was gebeurd.

De medewerkers zagen op het dak van een appartementencomplex iemand over het dak lopen. Misschien een inbraak, was het idee. Daarom belde een van de Kadaster-mensen haar vriendin, die in het complex woont. ,,Ik ben nog nooit zo snel naar huis gefietst’', vertelt die 31-jarige bewoonster. Ter plekke bleek dat de man uitgerekend ook in haar woning binnen is geweest; hij is kennelijk van boven naar beneden gevlucht.

Slachtoffer

Pas later begreep de 31-jarige Apeldoornse dat er een steekpartij was geweest. En dat ze vlak langs het slachtoffer was gefietst. ,,Toen ik hier aan kwam stond er wat mensen om hem heen, maar ik was daar verder op dat moment niet echt mee bezig.’' Of er iets uit de woning ontbreekt is onbekend; de bewoonster mocht vanwege sporenonderzoek door de politie haar woning niet meteen in.

Gejoel

De Kadaster-medewerkers overmeesterden ondertussen een verdachte. Een andere bewoner van het complex hielp hen mee. ,,Ik zat binnen en hoorde opeens een hoop gejoel. Dat gaat niet goed, dacht ik. Stonden er tegen mijn voordeur een paar dames iemand in bedwang te houden. Het leek erop dat die nogal over z’n toeren was. En hij had het erover dat hij zelf op de vlucht was, maar de dames zeiden ‘onzin’ en het leek er inderdaad op dat hij een andere draai aan het verhaal probeerde te geven.’' Het groepje wist de verdachte even later aan de politie over te dragen.