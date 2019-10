Kaj luistert jarig winkelcentrum Oranjerie in Apeldoorn op

Dit is de route die Sinter­klaas tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn aflegt

4 oktober De route die Sinterklaas tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn aflegt is bekend. De goedheiligman gaat na zijn aankomst op het station over de Hoofdstraat richting het Raadhuisplein. Daar is een Pepernotenfeest.