Kalverslachter Apeldoorn is nog niet ‘veilig’ na besmettingsgolf en ligt voorlopig stil

Voor Robin (15) is na sluiting Hoenderloo Groep nog stééds geen plek: ‘Een asielhond heeft het nog beter’

18:12 De 15-jarige Robin Wijngaarden is ongewild het symbool geworden van alles wat er is misgegaan rond de sluiting van De Hoenderloo Groep. Hij is het afgelopen halfjaar twee keer op straat gezet en logeert nu bij een bevriend gezin in een piepklein kamertje. Hij en zijn moeder zijn ten einde raad.