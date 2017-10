Kamer: onderzoek effecten Lelystad Airport tegen het licht, inzet voor behoud 'Teuge'

De Tweede Kamer besloot vandaag over of er iets wijzigt in de plannen voor Lelystad Airport, dat in april 2019 de deuren opent als dependance van Schiphol. Het simpele antwoord is: nee. Er werden twintig voorstellen ingediend, maar voorstellen die iets wezenlijks zouden veranderen, redden het stuk voor stuk niet. Gelderland en Overijssel schieten er daarom weinig mee op.

Een voorstel was om helemaal te stoppen met de plannen voor Lelystad Airport. Een ander - al iets realistischer - voorstel, had als doel pas met 'Lelystad' te beginnen na de herindeling van het luchtruim. Daardoor zouden vliegtuigen hoger over Gelderland en Overijssel kunnen vliegen. Zulke voorstellen waren kansloos. Ze komen de meeste politieke partijen namelijk niet uit. Omdat zij zich allang hebben verbonden aan de plannen voor Lelystad, zodat Schiphol kan groeien.

Geen nieuw onderzoek...

Dus is het resultaat van alle kritiek uit Oost-Nederland voorlopig beperkt. De reikwijdte van de bekritiseerde onderzoeken naar de geluids- en milieueffecten, worden nog eens tegen het licht gehouden. En volgens staatssecretaris Dijksma voldoen ze gewoon. Als de Kamer dat werkelijk had betwist, was wel om een heel nieuw onderzoek gevraagd. Maar dat zou tijd kosten, daardoor vertraging voor de opening van Lelystad opleveren, en dus kan dat niet. Daarom wordt nu alleen bekeken of het wel klopt, dat de geluidsonderzoeken voor Lelystad ook gelden voor delen van Gelderland en Overijssel waar de vliegtuigen laag overkomen. Die effecten zijn namelijk niet onderzocht.

...of toch wel?

Toch is niet uitgesloten dat er alsnog een geheel nieuw onderzoek komt. Na twee gesprekken hebben hoge ambtenaren van het ministerie de kritiek van actiegroep Hoog Overijssel nog altijd niet kunnen weerleggen. De actiegroep beweert op basis van eigen onderzoek, dat de lage uit- en aanvliegroutes voor meer overlast (geluid, milieu) zorgen dan het ministerie beweert. Hoge ambtenaren hebben opnieuw een week tijd nodig om de kritische vragen van Hoog Overijssel te beantwoorden. Komende maandag volgt een derde gesprek.

Rechtszaak

Parallel aan de gesprekken, bereidt Hoog Overijssel een rechtszaak tegen de staat voor. ,,We zijn ervan overtuigd dat we het gelijk aan onze zijde hebben", zegt Leon Adegeest van Hoog Overijssel. Desnoods moet dat via de rechter worden afgedongen. ,,Onze hoop is echter nog steeds gevestigd op de politiek, waardoor een rechtsgang onnodig wordt."

Teuge

Er dient zich nog een rechtszaak aan. De Tweede Kamer gaf het kabinet weliswaar opdracht om Teuge Airport de redden, de route-variant over de West-Veluwe die Teuge zelf liet ontwerpen werd door de Kamer naar de prullenbak verwezen. Dat kwam niet als een verrassing. Teuge en de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen kondigden daarom al een gang naar rechter aan.