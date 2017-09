Kamer 'onjuist geinformeerd' over vliegroutes

Liesker: ,,Volgens de wet is het niet verplicht dat routes deel uitmaken van een luchthavenbesluit." Dat zou betekenen dat aanpassing van de vliegroutes los van zo'n besluit mogelijk is. Een onderzoek naar alternatieven hoeft dus ook geen vertraging op te leveren.



Opmerkelijk is volgens Liesker dat wet over luchthavenbesluiten is veranderd, nadat de Raad van State een streep zette door - nota bene - het besluit van Lelystad. Dat gebeurde juist omdat de routes er niet in waren vervat. ,,Daarna is de wet zo aangepast, dat het voor kleinere luchthavens niet verplicht is dat routes onderdeel zijn van het luchthavenbesluit."