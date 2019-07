Kamerfractie CDA wil sneller besluit over overname Sandd door PostNL

Babynieuws uit de bossen: Kalfje geboren in wisentkud­de op de Veluwe

11:02 Het gaat goed met de wisentkudde bij Radio Kootwijk. Stichting Wisent op de Veluwe kon vandaag de geboorte van een tweede kalfje deze zomer melden. Of het een jongetje of een meisje is geworden kan voorzitter Jan Wolleswinkel nog niet zeggen. ,,Al dat haar hè? Dat maakt het moeilijk om te zeggen. Pas als we eenmaal gezien hebben hoe het dier plast weten we of het een stier of koe is”. Eerder werd een stiertje geboren. Met dit laatste jong komt de kudde in totaal op zes dieren.