Kamervragen aan minister over verkoop van het terrein van Hoenderloo Groep bij Apeldoorn

Twee PvdA-kamerleden hebben schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van de Hoenderloo Groep bij Apeldoorn aan de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Het tweetal wil onder andere weten wat zijn oordeel is over de gang van zaken en hoe het staat met een passend alternatief voor de jongeren die op deze plek werden opgevangen.

Pluryn wil de jeugdzorginstellingen in Hoenderloo en in Deelen in Ede sluiten, omdat er aanhoudende financiële tekorten zijn, meldde woordvoerder Marian Draaisma eerder aan de Stentor. Met de verkoop van de terreinen en gebouwen denkt Pluryn veel financiële tekorten te kunnen oplossen. Een opbrengst van 15 miljoen euro zou reëel zijn. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend.

‘Begrijpt u het gevoel van ouders en medewerkers dat de Hoenderloo Groep wordt opgeofferd om het financiële plaatje van Pluryn kloppend te maken?’ Dit is een van de vragen die Attje Kuiken en John Kerstens van de Partij van de Arbeid naar aanleiding van dit artikel hebben ingediend bij minister De Jonge. Ook willen ze weten of het klopt dat Youngster en Trauma Centrum Nederland een plan hebben aangeboden ter overname dat niet inhoudelijk is beoordeeld door Pluryn.

Gedwongen intentiecontracten

Daarnaast wil het tweetal Kamerleden weten hoe het staat met het vinden van een passend alternatief voor de jongeren die op deze plek werden opgevangen en of het klopt dat veel ouders en hun kinderen nog steeds in onzekerheid verkeren. Ook willen ze weten of het klopt dat Pluryn ouders dwingt intentiecontracten te ondertekenen zonder dat duidelijk is wat een alternatieve opvangplek concreet gaat inhouden.

Irritatie