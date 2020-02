Kamperen op de Zwitsal, desnoods exploiteert de gemeente Apeldoorn het zelf

Baanwiel­ren­ner Jeffrey Hoogland is sporter van het jaar in Apeldoorn

12 februari Jeffrey Hoogland is de winnaar van de eerste Sportprijs Apeldoorn. De baanwielrenner werd eind vorig jaar Europees kampioen op de sprint en teamsprint in Omnisport. De prijs werd woensdagavond uitgereikt tijdens het Sportgala in Orpheus.