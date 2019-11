Kan Apeldoorn vuurwerk nou wel of niet verbieden? CDA in Tweede Kamer vraagt minister om duidelijkheid

FOTOSERIE Hij komt, hij komt: kijk mee naar de voorberei­din­gen van de sinter­klaas­in­tocht in Apeldoorn

14:31 ‘Hij komt, hij komt!’ Nog twee nachtjes slapen en dan is het zover. Als alles volgens plan verloopt zet Sinterklaas zaterdag rond 12.00 uur voet op Apeldoornse bodem. In de stad zijn de voorbereidingen deze donderdag in volle gang. Een impressie.