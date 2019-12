Kan wilskracht rollator vervangen? Veel kritiek op vraag raadslid uit Apeldoorn

pollHebben alle rollator-gebruikers in Apeldoorn zo’n hulpmiddel echt nodig? Of kom je met wilskracht misschien wel verder? Die stelling van een Apeldoorns D66-raadslid roept verbazing en ergernis op. Onder meer op Twitter krijgt D66 er flink van langs.

Raadslid Luz Maria Camacho schreef voor het digitale stadsplatform Apeldoorn Direct een bijdrage in het kader van Wereldgehandicaptendag. Ze constateert dat er in Nederland veel meer mensen met een rollator of scootmobiel over straat gaan dan ze in andere landen ziet. Daarom werpt Camacho de vraag op of die hulpmiddelen allemaal wel nodig, of wenselijk zijn.

Mentaliteit

Misschien schept het aanbod de vraag, redeneert het raadslid. ‘Wij hebben in Nederland de mentaliteit van: ik heb er recht op en de overheid betaalt. Maar wanneer de overheid dat niet of in mindere mate zou doen, gaan wij dan onze houding aanpassen en hetzelfde doen als de mensen in Denemarken, Frankrijk of Spanje? Jouw wilskracht vergroten, met moeite maar voldaan een stukje langer elke dag proberen te lopen om aan het eind van de dag met veel trots te kunnen zeggen: ik heb vandaag weer mijn grenzen verlegd, ik heb een beetje pijn maar ik ben trots op mijzelf.’ En als een hulpmiddel wel nodig is, zouden mensen er ook zelf voor kunnen sparen, bepleit Camacho.

Enquete Poll Kan wilskracht de rollator vervangen? Ja, natuurlijk!

Nee, natuurlijk niet! Kan wilskracht de rollator vervangen? Ja, natuurlijk! (16%)

Nee, natuurlijk niet! (84%)

Lomp

Het levert haar hevige kritiek op. Zowel van andere lokale politici, als van mensen buiten Apeldoorn. ,,Dit is veel te kort door de bocht’’, stelt ChristenUnie-fractievoorzitter Ben Bloem. Dat Camacho gewoon de knuppel in het hoenderhok gooit om de vinger op een zere plek te leggen, is voor Bloem geen goede verklaring. ,,Er zullen ongetwijfeld mensen tussen zitten die best met iets minder kunnen, die misschien misbruik maken van de voorzieningen. Maar hiermee scheer je een hele groep over één kam. De redenatie ‘misschien valt het allemaal wel mee en geven we teveel hulp’; dat komt er vrij lomp en bot uit.’’ De PvdA spreekt van een ‘tenenkrommende blog’. SP vindt dat D66 ‘hier mensen schoffeert’. ‘Pak niet de mensen die te vaak al met moeite de dag doorstrijden’, vindt SP-fractievoorzitter Sunita Biharie. ‘En ja deze mensen zijn al sterk, deze mensen hebben vaak al veel pijn. Ze hoeven daar echt niet 100 meter extra voor te lopen zonder hulpmiddel. Sowieso zijn wij politici geen artsen!’

Niet kwetsen

Camacho kan wegens familieomstandigheden niet uitgebreid reageren. Het is niet de bedoeling geweest mensen te kwetsen, vertelt ze. Ze verwijst naar het compliment dat ze ook in haar betoog heeft verwerkt: ‘In eerste instantie wil ik mijn bewondering uitspreken voor de mensen die dagelijks geconfronteerd worden met een beperking en mede door of ondanks die beperking elke dag proberen van hun belemmering een sterke eigenschap te maken en aan hun leven een zinvolle invulling te geven.’ Haar verhaal moet gelezen worden als een pleidooi om zorgvuldig met dit soort voorzieningen om te gaan, aldus Camacho.

Discussie voeden

Fractievoorzitter Robert van Vliet van D66 in Apeldoorn staat achter de bijdrage van Maria Camacho. Van een aantal formuleringen ‘kan je wat vinden’ en die ‘zou je anders kunnen opschrijven’, maar zelf stelt Van Vliet er niets kwetsends in te lezen. ,,We wilden de discussie voeden: hoe kan het dat de zorgkosten zo uit de hand lopen? Het is een lastig thema, maar dat willen we niet uit de weg gaan.’’ Van Vliet wijst op de enorme stijging van het aantal aanvragen om hulp, sinds een eigen bijdrage daarvan flink verlaagd is.

Wat Van Vliet betreft is het punt gemaakt, en volgt er snel een debat. ,,Daar nodigen we van harte iedereen voor uit die hier op reageert.’’