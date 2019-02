Kankerpatiënt in Apeldoorn hoeft minder vaak heen en weer

Borstkankerpatiënten hoeven vanaf nu minder vaak naar het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn voor een afspraak. Dat is het idee achter een nieuwe, efficiëntere werkwijze die maandag ingaat. Op termijn moet dit ook voor patiënten met andere kankersoorten gaan gelden.

Patiënten hebben bij onderzoek en behandeling te maken met zorgverleners van verschillende disciplines. En daarmee ook met verschillende afdelingen. Daardoor sluiten afspraken lang niet altijd aan, zo is de praktijk nu. De opzet is nu om dat veel meer op elkaar af te stemmen.

Eenvoudig

De betrokken zorgverleners komen fysiek dichter bij elkaar te zitten. Het is zo eenvoudiger om meteen iets te overleggen en zo kan soms zelfs een extra afspraak voorkomen worden, is de hoop. Wat wel nodig is aan vervolgafspraken en onderzoeken kan beter op elkaar worden aangesloten. Waarbij de patiënt ook nog eens minder van links naar rechts door het gebouw moet.

Snelheid

Het is natuurlijk prettiger voor een patiënt als die meerdere afspraken kan combineren in één bezoek, in plaats van herhaaldelijk terug te moeten komen. Ook is er voortaan een centraal aanspreekpunt. De nieuwe aanpak is dus klantvriendelijker. Maar er is ook medisch gezien veel voor te zeggen. ,,Bij de diagnostiek en behandeling van kanker is een bepaalde mate van snelheid nodig’’, zegt Gelre-woordvoerder Dianne Alewijnse. ,,Als je efficiënter kan plannen komt dat het behandelproces ten goede.’’

Bedenktijd

Tegelijk is het volgens Alewijnse niet zo dat snelheid allesbepalend wordt. Als een patiënt een keuze moet maken in de behandeling, dan is er tijd om daar over na te denken. En sommige onderzoeken vragen nu eenmaal een bepaalde doorlooptijd.

Profiteren

De bedoeling is geleidelijk ook voor andere kankersoorten zo'n beter gestroomlijnde aanpak in te voeren. In welk tempo dat gebeurt, kan Alewijnse nog niet aangeven. ,,Het is een gigantische administratieve puzzel.’’ Kankertypes die relatief vaak voorkomen, zoals darmkanker, zijn het eerst aan de beurt. ,,Zodat er zoveel mogelijk mensen van kunnen profiteren.’’ Ook voor het zorgpersoneel is de nieuwe werkwijze een verbetering: het afstemmen met collega's wordt er eenvoudiger door. En het kan helpen de wederzijdse kennis te vergroten.

Uitslag