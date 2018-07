Kankerpatiënt Richard schrijft boek: 'Altijd geweten dat ik de 100 niet zou halen'

Via shoot-outs handhaven hockey­sters AMHC Apeldoorn zich in eerste klasse

30 juni De Apeldoornse hockeysters van AMHC hebben zich gehandhaafd in de eerste klasse. Na de winst vorige week in Berkel-Enschot won de ploeg vandaag ook de tweede wedstrijd, waarmee de best-of-three winnend is afgesloten. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1.