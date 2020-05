Kano en roeibootje krijgen ruim baan op deel van Kanaal in Apeldoorn

Lekker met je roeibootje of kano varen over het Kanaal. Dat is vanaf het najaar een stuk gemakkelijker. Tussen de Marchantstraat en Matenpoort komen verschillende steigers en aanlegplekken. En de naastgelegen voormalige busbaan wordt omgetoverd tot een plek waar sportieve uitdagingen te vinden zijn.