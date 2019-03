Kans op bezuinigingen groeit in Apeldoorn

Apeldoorn klimt net uit een financieel dal. Dat ontstond acht jaar geleden door zware verliezen op bouwgrond. Sindsdien is stapsgewijs naar een gezonde situatie toegewerkt. Met een gevulde reservekas en zelfs geld voor nieuwe projecten.

Zorgen

De blijdschap daarover lijkt echter van korte duur. Niet dat de gemeente nu weer aan de grond zit, maar zorgen zijn er zeker. Met de huidige stand van zaken is er een flink tekort in de begroting. Met name op de jeugdzorg komt Apeldoorn miljoenen tekort. Zoals in veel gemeenten zijn de kosten daarvoor veel hoger dan het budget dat de rijksoverheid ervoor geeft.

Structureel

Op het sociaal terrein zijn er nog andere structurele gaten, onder meer bij de WMO. Daarnaast moet Apeldoorn meer bijdragen aan de veiligheidsregio (onder meer brandweer). Al met al dreigt zowel dit jaar als 2020 te eindigen met een tekort van 15 miljoen euro. Omdat het om structurele uitgaven gaat, blijft dat gat en loopt het zelfs iets op tot 17 miljoen in 2023. De totale begroting is 613 miljoen euro groot.

Oplossingen

Apeldoorn hoopt met andere gemeenten compensatie te krijgen van het rijk voor de hogere uitgaven voor met name jeugdzorg. Het duurt nog een paar maanden voordat daar duidelijkheid over is. Daarom hebben burgemeester en wethouders ambtenaren opgedragen ‘met spoed’ andere oplossingen op een rij te zetten. Het kan zijn dat gepland nieuw beleid alsnog de ijskast in gaat, maar ook bezuinigingen zijn niet uitgesloten.

Apeldoorn zoekt de oplossingen eerst binnen de sociale sector zelf. Maar als daardoor de zorg zwaar onder druk komt te staan, kiest het gemeentebestuur er principieel voor om juist op andere terreinen geld te besparen.

Niet houdbaar