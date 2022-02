Kans op huurwoning in Stedendriehoek wordt rap kleiner, verschillen tussen plaatsen

De woningcorporaties in de Stedendriehoek hebben een gezamenlijk systeem voor het aanbieden en toekennen van woningen. Die organisatie, Woonkeus, heeft de cijfers over 2021 op een rij gezet. Het aantal actief woningzoekenden is in een jaar van 15.000 naar 17.000 gegroeid. Een actief woningzoekende is iemand die tenminste één keer in het betreffende jaar op een beschikbare woning heeft gereageerd.