In het kleinschalig kantorengebied tussen die weg en de Koning Stadhouderlaan, aan de rand van het centrum van Apeldoorn, krijgt zo'n kantoorpand een volledig nieuw leven. SteenGoed&Partners vormt het om tot bedrijfsverzamelgebouw. Onder de naam Grift055 wordt het opgedeeld in zes grote kantoorruimtes. Huurders kunnen onder meer gebruik maken van alle basisvoorzieningen en een gezamenlijke vergader- of ontvangstruimte.

Behoefte

Hoewel er kantoren leegstaan, is er in Apeldoorn zeker ruimte voor nieuwe vierkante meters, zo geven makelaars aan. Het gaat er vooral om dat een kantoorgebouw voldoet aan de eisen van deze tijd en dat een gebruiker er relatief eenvoudig in kan trekken. Grift055 speelt op die behoefte in. Het betreffende pand is overigens niet heel oud: het is eind jaren negentig neergezet.