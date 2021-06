Kapotte bovenleiding in Apeldoorn: geen treinen van en naar het oosten

Loes moet afscheid nemen van haar zus in Het Kristal in Apeldoorn: ‘Ik kan niet snel meer naar haar toe, dat doet pijn’

30 mei Loes Hamstra (89) is er verschrikkelijk verdrietig van. ,,Ja, zet u dat maar in de krant.” Het bericht dat haar zus Rens (87) moet verhuizen, drukt zwaar op haar gemoed. Rens lijdt aan alzheimer en woont (nu nog) in hetzelfde complex, Het Kristal in Apeldoorn. ,,Ik ben fysiek niet meer zo goed, maar ik kan in de lift stappen en naar haar toe. Straks kan dat niet meer. Dat doet me veel pijn.”